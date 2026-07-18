ସୁଜୁକି e-ACCESS: ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ,ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟର ଉଦାହରଣ

Suzuki e-ACCESS: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ବୈଦୁତିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ବର୍ଗର EV ସ୍କୁଟର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଭି ସ୍କୁଟରର ରେଞ୍ଜ ଓ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାଲିକାନା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଟର ଏବ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଇଭି ସ୍କୁଟର ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସ୍ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ଭେ, ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଇବା ସହିତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ୍: https://www.suzukimotorcycle.co.in/product-details/e-access
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ:
E-ACCESSର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ। ସୁଜୁକି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। e-ACCESS ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷାନୀରିକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ସହନକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା, ଡ୍ରପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମୋଟର ବେଞ୍ଚ ଟେଷ୍ଟ, ପଙ୍କଚର୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରଶ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ତାପ, ରାସ୍ତାରେ ଝଟକା, ଭୌତିକ ଆଘାତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
ଭାରତରେ ରାଇଡରମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଖାଲଖମା, ଅତ୍ୟାଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥା ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଷ୍ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଗୋ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହିପରି ସ୍ଥିତିକୁ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି କରି ସୁଜୁକି e-ACCESSର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା:
ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମର କଥା ଆସେ । e-ACCESSରେ ଏଥିରେ 3.01kWh କ୍ଷମତାର ସ୍ଥାୟୀ Lithium Iron Phosphate (LFP) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ Life Cycle ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏକୀକୃତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟାଟେରୀ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ, ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟରର ଗଠନ ମଧ୍ଯରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମନ୍ଵୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁମିନିୟମ ଆସେସରେ ରଖ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆରୋହୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ଆଘାତ, କମ୍ପନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଗତ କାରଣଗୁଡିକର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିରେ ପକାଇବା, ତାପମାତ୍ରା ଏକ୍ସପୋଜର, ଭାଇବ୍ରେଟିଂ, କ୍ରଶ ଏବଂ ପଙ୍କଚର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଗଠନାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ:
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି e-ACCESSର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ । ଏହା ଏକ ନିରାପତ୍ତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଡିଜାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ନିୟରିଂକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଫଳାଫଳ । e-ACCESS ବିଭିନ୍ନ ଚଲାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଗମ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଚାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟରଟି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚଲାଇବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁବିଧା ଜନକ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବ୍ୟବହାରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ମାଲିକାନା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖେ। ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ-ଫ୍ରି ନାନ୍ସ-ଫ୍ରି ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ Suzuki Drive Mode Selector-e Eco, Ride A, Ride B 3 Reverse ମୋଡ୍ ଗୁଡିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ସହଜ ଚାଳନା ନା ଏବଂ ସହରୀୟ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।
ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ବ, ମଜବୁତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟତା ମିଶି E-ACCESSର ସମଗ୍ର ପରିଚୟ ଗଠନ କରେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।
ବଡ଼ ଚିତ୍ର:
ଏକ ଦ୍ରୁତ-ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ EV ବଜାରରେ ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସକୁ ଏହାର ମୂଳରେ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ବ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଲିକା ବାହାରେ ଦେଖୁଥିବା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସ୍କୁଟରର ଗୁରୁତ୍ଵ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ।