Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୁଜୁକି e-ACCESS: ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ,ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟର ଉଦାହରଣ

କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଇବା ସହିତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:00 AM IST
ସୁଜୁକି e-ACCESS: ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ,ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟର ଉଦାହରଣ
Image Credit: ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଇଭି ସ୍କୁଟର ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସ୍ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ,
top 10 news today1 hr ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
Adapa Mandapa Bije Ritula2 hrs ago
4
Mexico Earthquake3 hrs ago
5
Rain Alert1:25 AM IST