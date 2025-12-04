Swaraj Kaushal passes away: ମିଜୋରାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ

Swaraj Kaushal passes away: ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳଙ୍କର ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
Swaraj Kaushal passes away: ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ମିଜୋରାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ଲୋଧି ରୋଡ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ।
୭୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓକିଲ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଏହାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି ଲେଖିଛି, "ସାଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳଙ୍କର ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୫ ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୫ ରେ ଲୋଧି ରୋଡ୍ ଶ୍ମଶାନରେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ କରାଯିବ।"
सांसद एवं प्रदेश मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिताजी श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है।
उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा।
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 4, 2025
ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୩୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ୧୯୯୦ ରୁ ୧୯୯୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଜୋରାମର ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୮-୯୯ ଏବଂ ୨୦୦୦-୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବାଂଶୁରୀ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଇନର ଟେମ୍ପଲରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳଙ୍କ ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ ଥିଲା। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱରାଜ କୌଶଳ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ। ସେହିପରି ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏନଡିଏ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।