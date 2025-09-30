Swayamgati: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଟୋ; ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ହୋଇଯିବେ ଚକିତ

Advertisement
Swayamgat: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସେକ୍ଚର ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଓମେଗା ସେକି ମୋବିଲିଟି (OSM) ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ "ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି" ଲଞ୍ଚ କରିଛି

 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:00 PM IST

Omega Seiki Mobility: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସେକ୍ଚର ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଓମେଗା ସେକି ମୋବିଲିଟି (OSM) ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ "ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି" ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଯାନଟି ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି।

କ’ଣ ବିଶେଷ?
‘ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି’ OSM ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ AI-ଆଧାରିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ବିମାନବନ୍ଦର, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ, ଗେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର-ଦୂରତା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ଚାଲିପାରିବ। ଏହି ଯାନଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ବିନ୍ୟାସିତ।

୨୦୨୫ ମ୍ୟାକକିନସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯାନ ବଜାର ୬୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ‘ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି’ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯାହା କେବଳ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧାରା ସହିତ ମେଳ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଲଭ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।

କ’ଣ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା?
OSM ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ନାରଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂଗତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଭାରତର ପରିବହନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ AI ଏବଂ LiDAR ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।

OSMର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି ଅଧିକାରୀ ବିବେକ ଧାୱନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଗତିକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବା। ସ୍ୱୟଂଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେ EV ଶିଳ୍ପରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିଶୀଳତାରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ।"

ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ୩ କିଲୋମିଟର ସ୍ୱୟଂଗତି ରୁଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଷ୍ଟପ୍, ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ବାଧା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୋଲଆଉଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ 'ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ' ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ 'ସ୍ୱୟଙ୍ଗତି' କେବଳ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପହଞ୍ଚାଇଛି।

