TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି

TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସି-ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ ୯ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଜୁଆଙ୍ଗ,ତଲାରାଇଡିହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରଙ୍ଗମାଟିଆର ରୀତା ଜୁଆଙ୍ଗ, ଶିବାନୀ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗୀତା ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗୁମାନି ଏବଂ ଜାମିନୀ, ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡିପାସାର ଫୁଲମଣି ଏବଂ ସାଜାନି, ତଲାଚମ୍ପେଇର ଚମ୍ପାବତୀ ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର କଣ୍ଟାଲାର ସୁବାସୀ ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ,ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୀଡିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗମାଟିଆର ଜାମିନୀ ଏବଂ କୋଡିପାସାର ସଜାନିଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ,ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ (PVTG),କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଶୋକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି,ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସହାୟତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।