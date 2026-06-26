Add Zee Business As A Preferred Source
App

TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି

TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସି-ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ ୯ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:39 AM IST
TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବଢିଲା ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ଫି, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 25
2
Odia NewsJun 25
3
Ram Temple Donation TheftJun 25
4
OllywoodJun 25
5
Pune Murder CaseJun 25