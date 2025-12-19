SIR ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା, କଟିଲା ୯୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Tamil Nadu Draft Voter List: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୬୬.୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨୬.୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି।
Tamil Nadu Draft Voter List: ତାମିଲନାଡୁରେ SIR ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ୯୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବାସ, ମୃତ୍ୟୁ, ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୯୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ୬୬.୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବାସ କରିଥିବାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ୨୬.୯ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଏବଂ ୩.୯୮ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୫.୪୩ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟରର ୮୪.୮୧ ପ୍ରତିଶତ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୬,୪୧,୧୪,୫୮୭ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫,୪୩,୭୬,୭୫୫ ଭୋଟର ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା SIRର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୩.୭ ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ୧୮.୦୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିବାରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୫୧.୮୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୩.୮୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତିର ଅବଧି ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯.୧୨.୨୦୨୫ ରୁ ୧୮.୦୧.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପୁଣି ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
