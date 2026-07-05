Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /TamilNadu Gas Leak Tragedy:ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି

TamilNadu Gas Leak Tragedy:ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି

Tamil Nadu Gas Leak Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରେବାନା ଗ୍ରାମର ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ରୋହିଣୀ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାମକ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରୋହିଣୀ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 05, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:48 PM IST
TamilNadu Gas Leak Tragedy:ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026:ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏମ୍‌ବାପେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍‌ରେ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧
FIFA 202625 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Teejan Bai Death3 hrs ago
4
Petrol Diesel price3:14 AM IST
5
Top 10 news3:00 AM IST