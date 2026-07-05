/TamilNadu Gas Leak Tragedy:ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି

Tamil Nadu Gas Leak Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରେବାନା ଗ୍ରାମର ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ରୋହିଣୀ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାମକ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରୋହିଣୀ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ପେରିଆପାଲୟମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କନିଗାଇପୈର ଗାଁରେ ଏକ ଘରୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ୟୁନିଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାରଖାନା ଭିତରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ।
ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ,ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଆଖିରେ ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ପରିସରରେ ଧସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ,ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିମାଣକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି। ମୃତକ ଏବଂ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।