DMK Government: ଏହି ରାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ଉପରେ ଲଗାଇବ ବ୍ୟାନ୍! ସରକାର ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ବିଲ୍

DMK Government Decision: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (ଡିଏମକେ) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଲଦିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀରେ ହୋଡିଂ, ବୋର୍ଡ, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବରିଷ୍ଠ ଡିଏମକେ ନେତା ଟିକେଏସ ଏଲାଙ୍ଗୋଭାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଲଦିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ।"
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ବିନୋଦ ସେଲଭାମ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିରୁପ୍ପରଙ୍କୁଣ୍ଡ୍ରମ, କରୁର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟରେ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ, ଡିଏମକେ ବିବାଦୀୟ ଫକ୍ସକନ ନିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଟଙ୍କାର ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାପକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡିଏମକେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା।