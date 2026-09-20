Gold Ring: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି

Gold Ring: ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ ସୁନାମୁଦି। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନା ‘ଥାଇମାମାନ ଥାଙ୍ଗା ମୋଥିରମ୍ ଥିଟ୍ଟମ୍’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୁନା ମୁଦି ଯୋଜନାଟି ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଏନ୍. ଅନ୍ନାଦୁରାଇଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦି ବଣ୍ଟନ କରିବେ।
‘ଥାଇମାମାନ ଥାଙ୍ଗା ମୋଥିରମ୍ ଥିଟ୍ଟମ୍’ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ,ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦି ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁରେ ୭.୮ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪.୨୦ ଲକ୍ଷ (୫୩%) ପ୍ରସବ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ,ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୨୮,୦୦୦ ସୁନା ମୁଦି କିଣାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁ ଟ୍ରାକିଂ (PICME)ସିଷ୍ଟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି (RCH-ID) ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରୁ,ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ମିଳିବ।
TVK ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାୟ ୭୫୫.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନା ମୁଦିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ରହିବା ସହ ଟ୍ୟାମ୍ପର-ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଏହା ଦିଆଯିବ।