Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Ring: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି

Gold Ring: ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ ସୁନାମୁଦି। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନା ‘ଥାଇମାମାନ ଥାଙ୍ଗା ମୋଥିରମ୍ ଥିଟ୍ଟମ୍’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:32 PM IST
Gold Ring: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଲା, ଶୁଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ମହିଳା ଟିମ୍
2
3
4
5