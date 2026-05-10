Tamilnadu CM Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ବିଜୟ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଭିଡିଓ...

Tamilnadu CM Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳ, ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ରବିବାର ବିଜୟଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 10, 2026, 11:24 AM IST

ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଟିଭିକେ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ମିଳିତ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ମେ ୧୩ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି:
ଶପଥ ନେଇଥିବା ନଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 'ବୁସି' ଏନ. ଆନନ୍ଦ, ଆଧବ ଅର୍ଜୁନ, କେ.ଜି. ଅରୁଣରାଜ, କେ.ଏ. ସେଙ୍ଗୋଟାଇୟାନ, ପି. ଭେଙ୍କଟରମନନ, ସି.ଟି.ଆର. ନିର୍ମଳକୁମାର, ଏ. ରାଜାମୋହନ, ଟି.କେ. ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଏସ. କୀର୍ତ୍ତନା।

VCK ଏବଂ IUML ର ସମର୍ଥନ:
VCK ଏବଂ IUML ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, TVK କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

ବିଜୟ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, TVK କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଚାରି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, TVK ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ:
ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ସକାଳ ୧୦ଟାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ।

