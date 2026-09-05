Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Teachers Day 2026: କାହିଁକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗୁରୁ ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ

Teachers Day 2026: କାହିଁକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗୁରୁ ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ

ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 05, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:39 AM IST
Teachers Day 2026: କାହିଁକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗୁରୁ ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ମୃତ
2
3
4
5