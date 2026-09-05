/Teachers Day 2026: କାହିଁକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗୁରୁ ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ

Teachers Day 2026: ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଗୁରୁ ଦିବସ ବା Teachers’ Day। ଏହି ଦିନଟି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡ. ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଦେଶ ଗଠନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫?
ଡ. ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ୧୮୮୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିବା ସହ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ କଲକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି।
ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ
୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସାରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ‘ଗୁରୁ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫କୁ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
କିପରି ପାଳନ ହୁଏ Teachers’ Day?
ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି।
ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଗୁରୁ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୁରୁ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଏକ ଅବସର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ଡ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।