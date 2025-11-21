Tejas Fighter Jet Crash: ଦୁବାଇରେ କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭାରତର ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

Advertisement
Dubai Air Show: ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଲଟ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ବାୟୁସେନା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

 

Tejas Fighter Jet Crash​: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଏକ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁବାଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ସମୟରେ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଲଟ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବାୟୁସେନା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସୁପଡୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆକାଶ କଳା ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସହିତ ଏପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟର VIDEO

ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଭାରତ ଅନେକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ତେଜସ୍ ଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। କାରଣ ଭାରତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାକୁ କିଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ପାଇଲଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଏହାର ସମବେଦନା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

