Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073170
Zee OdishaOdisha TrendingSalary Deduction: ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା,ଏ-ଣିକି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସେବା ନକଲେ କଟିବ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଦରମା

Salary Deduction: ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା,ଏ-ଣିକି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସେବା ନକଲେ କଟିବ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଦରମା

Salary Deduction: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାଶୁଣା ନକଲେ ଏଣିକି କଟିବ ଦରମା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

Salary Deduction: ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା,ଏ-ଣିକି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସେବା ନକଲେ କଟିବ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଦରମା

Salary Deduction: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାଶୁଣା ନକଲେ ଏଣିକି କଟିବ ଦରମା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି।  ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟି ନିଆଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ସରକାର ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ALSO READ:Vande Bharat Sleeper: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍,ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଭଡ଼ା?

ALSO READ: Subhadra Yojana: ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା

Add Zee News as a Preferred Source

ସରକାରୀ ଘୋଷଣା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ (Chief Minister A Revanth Reddy)ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରେଟ୍ରୋଫିଟେଡ୍ ମୋଟରଯାନ,ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ହ୍ୱିଲଚେୟାର, ଲାପଟପ୍, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ୫୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ "ପ୍ରଣାମ" ନାମକ ଏକ ଡେ-କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ।

ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।  ତେଣୁ,ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସମସ୍ତ ପୌର ନିଗମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହ-ଅପସନ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌର ନିଗମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହ-ଅପସନ୍ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା:
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସରକାର ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।" ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଟା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନବ ବିବାହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ପଛରେ ନପଡ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟପାଲ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଂସଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୟପାଲ ରେଡ୍ଡୀ ଅକ୍ଷମତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gig Worker Strike
Gig Worker Strike: ଏଣିକି ଆଉ ଜଲଦିରେ ମିଳିବନି କିଛି...ହଟିବ ଅନଲାଇନରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ର ଡେଲିଭରି
top 10 news today
Top 10 News Today: ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ,୧୮
TPCODL
TPCODL Tariff: ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ମାମଲାରେ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍‍
Supreme Court
Supreme Court on Street Dogs: କୁକୁର କାମୁଡିଲେ ସରକାର ଦେବେ ଜରିମନା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବଢିବ ଜାଡ଼,ବୁଧବାର ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲ