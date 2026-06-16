/Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

Telegram banned due to NEET : ନିଟ୍ ୟୁଜି (NEET -UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛି, "ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ,୨୦୦୦ ର ଧାରା 69A ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ତଦନୁସାରେ, ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରବେଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ (ଜୁନ୍ 22, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ଆହୁରି କହିଛି, "ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ (ଜୁନ୍ ୩୦,୨୦୨୬) ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ମେସେଜ୍-ସମ୍ପାଦନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଏ-କ ଘଟଣା ପରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।"
NTA କହିଛି ଯେ, ମେସେଜ୍ ସମ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ ସମୟସୀମା ବଜାୟ ରଖି ପୁରୁଣା ମେସେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପେପର୍ ଲିକ୍ ର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା। ସେପଟେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। (NEET-UG 2026) ନିଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ NTA ର ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି।