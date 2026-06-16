Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

Telegram banned due to NEET : ନିଟ୍ ୟୁଜି (NEET -UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:29 PM IST
Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲା
Telegram Banned2 min ago
2
Gold rate today48 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
petrol diesel price today3 hrs ago