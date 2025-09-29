ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ପାଇଁ ୧୪୬ କୋଟିର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ

Advertisement
Reported By:  Harihar Panda|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:13 PM IST
  • କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ପୀଠ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଚି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଗାଁ ଠାରେ ଥିବା ମା’ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୪୬ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୫୯.୨୦୬ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯାହାକ  ୨୪ ମାସ ଭିତରେ ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମା’ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ବିକାଶ ଦ୍ବାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା କରିଛି।

ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ  ସମୁଦାୟ ୨୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ।  ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ୨୧୬ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ପରିଦର୍ଶନ ଟାଓ୍ୱାର, ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କେଟ, ନଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାର ଓ ୫୦୦ ଲୋକ ବସି ଏକ କାଳୀନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲୋକରୁମ୍‍  ତିଆରି କରାଯିବ।  

ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଘଟ ଗାଁ ସ୍ଥିତ, ମାଙ୍କ ପୀଠ, ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

