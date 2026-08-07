/Thalapathy Vijay Divorce Case: ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିଜୟ–ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼

Thalapathy Vijay Divorce Case: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଚେଙ୍ଗଲପଟ୍ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଏହାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ସଙ୍ଗୀତା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ମାନି ମାମଲାର ନିକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବାହିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଅବହେଳା ଓ ଅଲଗା ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।
ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୯୫୪ ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଥଲାପତି ବିଜୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୯ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ତାମିଲ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ପରିଚୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି।