Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Thalapathy Vijay Divorce Case: ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିଜୟ–ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼

Thalapathy Vijay Divorce Case: ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିଜୟ–ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼

ଶୁକ୍ରବାର ସଙ୍ଗୀତା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ମାନି ମାମଲାର ନିକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:54 PM IST
Thalapathy Vijay Divorce Case: ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିଜୟ–ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ajinkya Rahane: ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ରାହାଣେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍! ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ ସହ କଲେ ବଡ଼ ଡିଲ୍
2
3
4
5