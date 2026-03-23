Chaitra Navaratri 2026: ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀର ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ମା' ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ତ, ମନ୍ତ୍ର, ଆରତୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ବ୍ୟକ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:48 AM IST

Chaitra Navaratri 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩, ୨୦୨୬ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କେବେ ଏବଂ କିପରି ଶୁଭ।

ମାତା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ
ମାତା ସ୍କନ୍ଦମାତା ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତା ନାମ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଭରଦମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି, ଦୁଇଟି ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି।

ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ

  • ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ - ସକାଳ ୬:୨୨
  • ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ସକାଳ ୪:୪୭ ରୁ ସକାଳ ୫:୩୫
  • ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା - ସକାଳ ୫:୧୧ ରୁ ସକାଳ ୬:୨୨
  • ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୦୩ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୫୨
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା - ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୪ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୪୫
  • ଅମୃତ କାଳ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୭ ରୁ ରାତି ୮:୦୫

ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି

  • ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
  • ପୂଜାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ।
  • ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦାନା, ହଳଦିଆ ପୋଷାକ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ମିଠା, ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
  • ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପବାସ କାହାଣୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
  • ଆରତୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।

ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଦଳୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଦେବୀଙ୍କୁ କେସର ପୁଡ଼ିଂ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ।

