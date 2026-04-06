LPG 5 KG Cylinder: ୫ କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏହି ନିୟମ

Trending Photos
LPG 5 KG Cylinder: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ନୂତନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ବିବିଧତା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି।
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରି ସରକାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 5 କିଲୋଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଡିଲରମାନଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 6.6 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ପରି ନୁହେଁ, ଏହି ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଫଟିଏଲ ସିଲିଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଜାର ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଠିକଣାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। LPG ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶନିବାର ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ଆତଙ୍କିତ କିଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। 3,700 ରୁ ଅଧିକ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଲପିଜି ବିତରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1,000 କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।