Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 18, 2026, 04:30 PM IST

work from homeକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜାରୀ

Work From Home: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ)ରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆକାଶଛୁଆଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି କରିଥିବା ନିବେଦନ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ (DMRC) ଆଜି, ସୋମବାର, 18 ମଇ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘରୁ କାମ (WFH) ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ: ସପ୍ତାହରେ ୨ ଦିନ ଘରୁ କାମ
ତେଲ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ CNG ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, କାରଖାନା, ଦୋକାନ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀର IT ଏବଂ ITES କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିକ୍ ଆୱାରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକା ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାରପୁଲ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତି ସୋମବାର ୨୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା
ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର ଛାଡି ମେଟ୍ରୋକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କରେ ଛଅଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବ। ଏବେଠାରୁ, ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରତି ସୋମବାର ୨୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚଲାଇବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଡିଏମଆରସିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କର୍ପୋରେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ) ଅନୁଜ ଦୟାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟାରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ DTC
ମେଟ୍ରୋରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। DTC ଏହାର ପ୍ରାୟ 1,500 'DEVi' ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର 52ଟି ପ୍ରମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ପରିବେଶ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, DMRC, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOCL) ସହିତ ମିଶି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍-ଆଧାରିତ ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?
ପ୍ରକୃତରେ, ଗତ ତିନି ଦିନରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹3 ଏବଂ CNG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବା ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।

About the Author
Prabhudatta Moharana

