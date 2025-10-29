Advertisement
Breakup Leave News: ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି ଛୁଟି ଦରକାର...କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଭାଇରାଲ୍, ବସ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Breakup Leave News: କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଠାରୁ ଛୁଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଅଜବ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:53 PM IST

Breakup Leave Viral News: କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଠାରୁ ଛୁଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଅଜବ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଅଫିସ୍ ରୁ ଛୁଟି ନେବାର କାରଣ ଭାବରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଇମେଲ୍ ଉପରେ ବସ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ସ୍ଥିତ ନଟ୍ ଡେଟିଂର ସିଇଓ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜସଭିର ସିଂହ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା "ସର୍ବାଧିକ ସଚ୍ଚୋଟ ଛୁଟି ଆବେଦନ" ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଛୁଟି ଆବେଦନରେ କର୍ମଚାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ମହାଶୟ, ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ମୁଁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଛୁଟି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଘରୁ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ୨୮ ତାରିଖରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଆବଶ୍ୟକ।"

କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଜସଭିର ସିଂହ, ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଛୁଟି ଆବେଦନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଛୁଟି ଆବେଦନ ପାଇଲି। Gen Z ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁବ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।"

ଜସଭିର ସିଂହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ସେ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ଆବଶ୍ୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

