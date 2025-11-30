Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3024217
Zee OdishaOdisha Trending

The Pioneer: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିସ୍ମା, IPL ସଫଳତା ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି !

ଭାରତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମନୋଭାବ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:27 PM IST

Trending Photos

The Pioneer: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିସ୍ମା, IPL ସଫଳତା ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି !

The Pioneer: ଆଇପିଏଲ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ IPL ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଏକ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେହି ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ କୁ ଭାରତରେ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ର ଜନକ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ପଛରେ ଥିଲେ ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା।

ଭାରତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମନୋଭାବ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ରେ ସହର ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । IPL ପରି ଯାହା ପରେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଧଳା ବଲ୍ ସହିତ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କପିଲ୍ ଦେବ ଏବଂ ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରା ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏହାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଥିଲା ​​ଯେ, ଏହା କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ। କେବଳ ଟି-୨୦ ନୁହେଁ, ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେତେବେଳେ, ଏହି ନୂତନ ଫର୍ମାଟର ବିଶାଳତା ବିଷୟରେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ୧୦୧୬ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ହଁ, ଆଇସିଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।"

ଏକ ଆଇସିଏଲ୍ ଚିମରେ ଚାରି ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି, ଆଠ ଜଣ ଜୁନିଅର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ରହିପାରିବେ। ଏହି ଟିମ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁନିଅର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୦୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ICL ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହା ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ​​ତାହା କ୍ରିକେଟକୁ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

Also Read- ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେଲେ...ପଢନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Singer Diptirekha Padhi
ଗୋଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ
Dr Subhash Chandra
ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେଲେ...ପଢନ୍ତୁ
India vs South Africa
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା, ଗ୍ୟାଲେରିରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏହି ଭିଡିଓ...
Odia News
Delhi: ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ
Accident News
Accident News: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ