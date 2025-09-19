Man Drinks Engine Oil: ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପିଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Man Drinks Engine Oil: କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
Trending Photos
Man Drinks Engine Oil: ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ରହିବା କଷ୍ଟକର ମନେକରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ବିନା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅଜବ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 'ଅଏଲ୍ କୁମାର' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ରିଲ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପିଉଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ ସେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି 'ଡାଏଟ୍' ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
"ଅଏଲ ମ୍ୟାନ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଶିବମୋଗାର ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ (@someviralclips) ରେ କୁମାର ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଭାତ ଏବଂ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମନା କରି କୁହନ୍ତି, "ନା, ମୁଁ ତେଲ ଚାହୁଁଛି।" ତା'ପରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ବୋତଲ ଧରିଥାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଚା' ସହିତ ୭-୮ ଲିଟର ମୋଟର ତେଲ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡିନାହିଁ।