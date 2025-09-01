Rule Changes from 1st September: ଆଜି ଠୁ ହେବ ଏହି ୮ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ
Rule Changes from 1st September: ଆଜି ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:13 AM IST

Rule Changes from 1st September: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଥିରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫାଇଲିଂର ଶେଷ ତାରିଖ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍, UPS ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହ ଜଡିତ ନୂତନ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା...

ITR ଫାଇଲର ଶେଷ ତାରିଖ
ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଫାଇଲିଂ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ଫାଇଲିଂ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଫି ଏବଂ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ
UIDAI ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।

NPS ରୁ UPSକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ସୁଯୋଗ
ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ NPS ରୁ UPS କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା (UPS) ବାଛିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଚାନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ନୂଆ ନିୟମ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିବ - ସେମାନେ ହଲମାର୍କ ହୋଇଥିବା ରୂପା କିମ୍ବା ଅଣ-ହଲମାର୍କ ହୋଇଥିବା ରୂପା କିଣିପାରିବେ। BIS ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଲମାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ।

FD ନିୟମ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର ଜମା (FD) ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣ FDରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ସୁଧ ହାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆଜି ଠୁ SBI Credit Card ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କ୍ରୟ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଗେମିଂ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ କିଛି ମନୋନୀତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ SBI କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ନୂଆ ନିୟମ
ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ "ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ" ନାମରେ କୌଣସି ପୃଥକ ସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ପଠାଯିବ, ତାହା ଏବେ କେବଳ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡେଲିଭରିକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ସେବା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟର କାମ କରିବ।

Prabhudatta Moharana

