VK Pandian: ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଜେଡିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା?

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଘୋଷିତ ସମ୍ରାଟ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ  ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତୀତରେ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡିରୁ ହାତ ଧୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏମିତି ଘଟିଛି ଯେତେବଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ  ପସନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଦଳରେ ବସିବାକୁ  ସ୍ଥାନ ମିଳି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍  କେବେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ  ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟପଦ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି କିଛି ନେତାଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ନବୀନଙ୍କର ଖାସ୍‍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦିନେ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ ଦଳରୁ। 

 ଏକଦା ବିଜେଡି ମହିଳା ସେଲର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସଭାପତି ଓ ଅଘୋଷିତ ମୁଖ୍ୟ କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ନିକଟ ଅତୀକରେ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ  ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।  
ଅର୍ଥାତ୍‍  ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ତାଲିକାରେ  ସର୍ବଶେଷ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବା ଏକମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏପରି ତାଲିକା ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି।  ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି, ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନବୀନ ନେବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୀକରଣରେ  ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୧୮ରେ ଆଉଟ କରିଦେଲା।  ବିଜୁ ପନ୍ଥୀ ଦାମୋଦର ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦଳ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ହଟାଇଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଃଶ୍ୱାସ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ମୃତ୍ୟୁର ଶଯ୍ୟାରେ ଦାମଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 

ସେହିବର୍ଷ ୨୦୧୮ ଜାନୁୟାରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଦଳ। ଦୁଇଥର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ପରିବାରର ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।ହେଲେ  ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କଭ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ଏହାର କାରଣ ରହିଥିଲା। ଖାଲି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ତାହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନକୁ ବି ନବୀନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 
ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବିତ୍ତଶାଳୀ, ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏପରି ରାତାରାତି ନିରସ୍ତ୍ର କରିଦେବା ନୀତିକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଡରିଲେ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି  ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ୫ଟି ଅଫିସ୍‍ ର ସନ୍ତକ ଖୋଜିଲେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଅନେକ ନେତା କେବଳ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ବା ନବୀନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ  ଅସଲ ନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। କିଛି ନେତା ତ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ କିଛି କୁର୍ସି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାପୁରୁସି ବି କଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ସ୍ୱର ବଢ଼ିଲା। ଏକଦା ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ନୋମିନି ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କେ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁତ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ବିରୋଧ କଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ରୋକିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସମୁଦି ଓ ଜ୍ୟୋଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପ୍ରଶାସନ ଜେଲ ହାଜତକୁ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏସବୁ ରାଜନୀତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ମୁକୁଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପଣରେ ନବୀନଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 

ଏହାଙ୍କ ପରେ ସୁଜିତ କୁମାର, ମମତା ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଏ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ  ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଳଙ୍କରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦଳକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାର ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଳର ସଭାପତି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କକ ଉପରେ ହିଁ ଅତୁଟ ଭରସା କରିବା ଦଳ ଓ ଦଳର ବଳ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କନ ଅଧିକ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଦଳରେ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କମ୍ବଳ ରୁମ ଭଳି ବିଜେଡିର ମୂଳେ, ଡାଳେ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ  ବିରୋଧ କରୁଥିବା ନେତା ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବହିଷ୍କାର କରିବେ? ଏହା କ’ଣ  ବିଜୁ ଦାୟାଦ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେବ?

