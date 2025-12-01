Advertisement
Dec 01, 2025, 10:38 AM IST

New Rule Changes in December: ଆଜିଠୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ସିଧା ପକେଟ ଉପରେ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ

New Rule Changes in December: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡିସେମ୍ବରରୁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

CNG ଓ PNGର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରତି ମାସ ପରି ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ CNG ଏବଂ PNG ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଦର ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ CNG ଚାଳିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ, ଏବଂ PNG ସହିତ ଜଡିତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

LPG ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଘରୋଇ (୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ (୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ) ସିଲିଣ୍ଡର ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନଭେମ୍ବରରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୫ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏଲପିଜି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବରିଷ୍ଠ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନସନଭୋଗୀ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନକଲେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ କାର୍ଡ ନିୟମାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କାରବାର ସୀମା, କାର୍ଡ ଶୁଳ୍କ, ATM କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଫୋରେକ୍ସ କାର୍ଡ ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ, କୌଣସି ନୂତନ ନିୟମ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସମସ୍ତ SMS ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଭଲଭାବେ ପଢିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Income Tax ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଡେଡଲାଇନ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକର ବିଭାଗ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଏବଂ TDS ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 30। ଏଥିରେ ଧାରା 194-IA, 194-IB, 194M, ଏବଂ 194S ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା TDS ଜମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜଡିତ, ତେବେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଧାରା 92E ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୟସୀମା ହରାଇଲେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁଧ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।

ଡିସେମ୍ବରରେ ୧୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ ସମେତ ପ୍ରାୟ 18 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ, ଛୁଟିଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ନଗଦ ଉଠାଣ, ଜମା, ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଛୁଟିଦିନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ।

