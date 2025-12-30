Hindu Man Killed in Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Hindu Man Killed: ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାରେ ବାଂଲାଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନୋମାନ ମିଆଁଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Third Hindu Man Killed in Bangladesh: ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି (ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୯) ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେହି ମୟମନସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଈଶନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ମୟମନସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୋଷାକ କାରଖାନା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୪୫ ସମୟରେ ଭାଲୁକା ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲାବିବ୍ ଗ୍ରୁପର ଏକ ପୋଷାକ ୟୁନିଟ୍ ସୁଲତାନା ସ୍ୱେଟର୍ସ ଲିମିଟେଡରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ନୋମାନ ମିଆଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଅନସାର ବାରାକରେ ରହୁଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନୋମାନ ମିଆଁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଜା କରି କିମ୍ବା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏକ ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଳି ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଜାହିଦୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମୈମନସିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାଲୁକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
