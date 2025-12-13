Advertisement
WhatsApp: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହ୍ୱାଟସଆପର ନୂଆ ଫିଚରରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:55 PM IST

WhatsApp new features: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଆଇଫୋନ ହେଉ ଅବା ଆଣ୍ଡଏଡ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟସଆପ୍ କହିଛି ଯେ, ନୂଆ ଫିଚର ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟ ହେବ ।

ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଥିବା କିଛି ଫିଚର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଏସ୍ ନୋଟ୍, ରିଆକ୍ସନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସହିତ କଲ୍ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମିସ୍ଡ କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭଏସ୍ ମେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ କଲର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିପାରିବେ।  ଏହା ଏପରି ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଫୋନ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବନି ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ।

ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହ୍ୱାଟସଆପର ନୂଆ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଭିଡିଓ କଲ ସମୟରେ ଯିଏ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯିବ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ମେଟା AI ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଏବେ ମିଡ୍ଜର୍ନି ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସରୁ ନୂତନ ମଡେଲ୍ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଛୁଟିଦିନ କାର୍ଡ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଲିସ୍ଡ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତିଆରି କରେ। ଉନ୍ନତ କଳାକୃତି ସହିତ, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଛୋଟ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ଲିପ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଆପ୍ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମଜାଦାର ଭାବେ ଏହି ଫିଚର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏକ ନୂଆ ମିଡିଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଛବି, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା Mac, Windows ଏବଂ ୱେବ୍‌ରେ ଚାଟ୍‌ରେ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିବା ସବୁକିଛିର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବା ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଲମ୍ବା URLଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, କମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନୂଆ ଫିଚରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟିକର୍ ଅପସନ୍, ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡୁଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସେସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିଛି ଷ୍ଟିକର୍ ଟ୍ୟାପ୍-ଟୁ-ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେଶନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ୟୁଜର୍ସ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ନିଶ୍ଚେ ଭେଟିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପାରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ତଥା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

