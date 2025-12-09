Advertisement
Da Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

Da Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବଢିଲା ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ। ସରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:10 PM IST

Da Hike:  ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବିହାରରେ ସରକାର ଗଢିଥିବା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ  ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୋଟ୍ ୧୯ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 

ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ,ଭରି ପିଛା ଏତେ ଶହ ଖସିଲା ରେଟ୍;ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...

ALSO READ: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ,ଏହିଦିନଠୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ; ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହ କିଣିବେ ନୂଆ ଗାଡି଼

ସରକାରୀ  କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତିକୁ ନଜର ରେ ରଖି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କୁ( DA HIKE)୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।ଯାହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଲାଭଦେବ। 

ନୂତନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୧ ଜୁଲାଇ,୨୦୨୫ରୁ  କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବେ ୨୫୭ ପ୍ରତିଶତ ହେବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୨୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୋଟ୍ ୧୯ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବ୍ୟତିତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡି଼ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।  

Narmada Behera

