Bank Robbery: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଲେ ଡକାୟତ
Bank Robbery: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଲେ ଡକାୟତ

Bank Robbery: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିନି ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅପରାଧୀ ଚଡ଼ଚଣରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଶାଖାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:25 PM IST

SBI Bank Robbery News
SBI Bank Robbery: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିନି ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଅପରାଧୀ ଚଡ଼ଚଣରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଶାଖାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡକାୟତମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଘଟଣାଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବାହାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହଠାତ୍ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଛୁରୀ ବାହାର କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ
ଏହାପରେ ସେମାନେ ବାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଖସିଯିବାର ସୁଯୋଗ କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା। FIR ଅନୁଯାୟୀ ଡକାୟତମାନେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଡକାୟତ
ବିଜୟପୁରା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିମ୍ବାର୍ଗୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନକଲି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଏକ ସୁଜୁକି ଇଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ଡକାୟତ ପରେ ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପନ୍ଧରପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

