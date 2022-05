Thyagraj Stadium dog walk case : IAS ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଗଲା ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

IAS officer walked dog in Thyagraj Stadium: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ Thyagraj Stadiumରେ IAS ଦମ୍ପତ୍ତି କୁକୁର ବୁଲାଇବା ବିବାଦ ମାମଲା ସରକାର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। IAS ଦମ୍ପତି “ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର” କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଦମ୍ପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖୀରୱରଙ୍କୁ ଲଦାଖ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଡୁଗାଙ୍କୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏଜିଏମୟୁଟି କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଖୀରୱାର (IAS Sanjeev Khirwar) ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖୀରୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ (Thyagraj Stadium) ରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲା।

Also Read: Food Crisis: ଉତ୍କଟ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ! ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟାନ, ତାଲିକାରେ ଚାଉଳ ଓ ଚିକେନ୍

ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ MHAକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଖିରୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ରାଜସ୍ୱ) ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ କୁକୁରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଇଏସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କଡା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

Hours after a news report regarding the misuse of facilities at Thyagraj Stadium by Sanjeev Khirwar & his wife Rinku Dugga, MHA has transferred both the AGMUT cadre IAS officers Sanjeev Khirwar & Rinku Dugga to Ladakh and Arunachal Pradesh from Delhi respectively: MHA order pic.twitter.com/teMHyNPwhw

— ANI (@ANI) May 26, 2022