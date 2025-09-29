ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା: ସାଦା ପୋଷାକରେ ମହିଳା ପୁଲିସ, ୬୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଗହଳି ବଢ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଚି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୬୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସବଳ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ୧୯୩ଟି ମେଢ଼ ପଣ୍ଡାଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ପଥରର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ। ଏଥିଲାଗି ପୁଲିସବଳକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛକ ବଜାରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ୬୧ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସବଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯିବ।
ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୩ ଜଣ ଡିସିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସହରରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପୂଜା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୪ଟି ଆଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଏଥର ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
wଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳଗତ ୟୁନିଟ୍, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।