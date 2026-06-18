Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ TMCର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ

Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ କଲିକତାରୁ ଫେରାର ଥିବା ଟିଏମସିର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୦୬.୨୦୨୬ ରିଖ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ଟା ସମୟରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରାମ-ଉତ୍ତର ବଜାର, NH316 ରେ ଥିବା "ମା' ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ପେଶାଲ ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି ଷ୍ଟଲ" ସମ୍ମୁଖରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଏତେଲା ଅନୁଶାରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କଲିକତା ଏସ୍ଟିଏଫ।ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲିପୁର ୨୪ପ୍ରଗଣାର ACJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବ ପୋଲିସ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ପଚରାଉଚୁରା ପରେ ସେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷଙ୍କ ସହ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ରୋଡ୍ର ନିରୀହ ହକରମାନଙ୍କୁ ଫୁଟପାଥ୍ରେ ଟିଣ ଦୋକାନ ଯୋଗାଇଦେବା ବାହାନାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ (ଜବରଦସ୍ତି) କରିଥିଲେ।
ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ହକରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ,ଏଫଆଇଆର୍ (FIR)ରେ ନାମିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିରୀହ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨ ରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ।୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୩ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରେ ନାମିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଥା-(i) ୧୦୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷ, (ii) ସୁଜିତ କୁମାର ଓରଫ ବଚ୍ଚନ, (iii) ନାରାୟଣ ରଞ୍ଜିତ, (iv) ଗୋପାଳ ମଲ୍ଲିକ, (v) ବିକାଶ ମଲ୍ଲିକ, (vi) ପିଣ୍ଟୁ ସୁର, (vii) ବିଜୟ ପାସୱାନ ଏବଂ (viii) ସଞ୍ଜୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ହକର୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ।