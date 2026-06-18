Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ TMCର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ

Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ କଲିକତାରୁ ଫେରାର ଥିବା ଟିଏମସିର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୦୬.୨୦୨୬ ରିଖ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ଟା ସମୟରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରାମ-ଉତ୍ତର ବଜାର, NH316 ରେ ଥିବା "ମା' ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ପେଶାଲ ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି ଷ୍ଟଲ" ସମ୍ମୁଖରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:22 AM IST
Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ TMCର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ TMCର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ
puri news2 min ago
2
Women's T20 World Cup 202620 min ago
3
Gujarat Accident5:14 PM IST
4
Top 10 News HeadlinesJun 17
5
Bollywood singerJun 17