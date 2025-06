ମହୂଆଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ-'୪୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ହନିମୁନରୁ ଫେରି...'

Kalyan banerjee On Mahua Moitra: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୈତ୍ରା ଓ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ଲ’ କଲେଜ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ୪୦ ବର୍ଷର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ମୋତେ ନୈତିକତା ଶିଖାଉଛନ୍ତି!"

କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ସିଧାସଳଖ ମହୂଆ ମୌତ୍ରାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମହୁଆ ନିଜ ହନିମୁନରୁ ଫେରି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି! ମୋତେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଏକ ୪୦ ବର୍ଷର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି?"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହୂଆ ମୌତ୍ରା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସଂସଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି! ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା ବିରୋଧୀ। ସେ କେବଳ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଟଙ୍କା କିପରି ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି।"

In another desperate distraction tactic, TMC MP Kalyan Banerjee has now stooped to attacking his own colleague, calling Mahua Moitra a gold digger.

Let’s be clear: the BJP has nothing to do with the Trinamool Congress’s internal feuds. This is just Mamata Banerjee’s latest… pic.twitter.com/pGtAISLKbe

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 29, 2025