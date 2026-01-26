Durgashtami 2026 Today: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ; ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ୩ଟି ଉପାୟ

Trending Photos
Durgashtami 2026 Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ଯାହା ଶକ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀର ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ଅବସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରତି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି (ଅଷ୍ଟମ ଦିନ)ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନଟି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥାଏ।
ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଏବଂ ପୂଜା ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପୂଜା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ମନ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଉପାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପଚାରଗୁଡିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ:
ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଉପଚାର
ମାସିକ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏକ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିଥାଏ।
ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କାଉଡ଼ି ଉପଚାର
ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଉଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। "ଓମ୍ ଦମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ" ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ, ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ଥିର ଧନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିଥାଏ।
କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ
୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ ଲାଲ ଫଳ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଚିମୁଟାଏ କେସର ମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ।
Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।