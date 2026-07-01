National Doctor's Day: ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଡେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ

National Doctor's Day: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ। ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଯିଏକି ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଉଭୟକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ?
ସମାଜ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IMA) ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ।
ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟ କିଏ ଥିଲେ?
ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସଫଳ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ୧୯୪୨ ମସିହାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ।
ପାଟନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟ ୧୮୮୨ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଲିକତା ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ଏବଂ MD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତି ଦେଇଥିଲା।
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଡକ୍ଟର ରାୟ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପ-ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ, ଜାପାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ 1944 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୬୧ରେ ମିଳିଥିବା ଭାରତ ରତ୍ନ
ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1961 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ଏକ କ interesting ତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ 1 ଜୁଲାଇ 1962 ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଡା। କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସହରୀ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ରୟଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର, କଲ୍ୟାଣୀ, ବିଦ୍ଧନଗର (ଲୁଣ ହ୍ରଦ), ଅଶୋକନଗର ଏବଂ ହାଓରା ଭଳି ସହରର ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?
ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସଂଘ (IMA)ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମେ 1991 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟ ଭାରତର ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିକାଶରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ ପ୍ରଥମେ ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଚାର୍ଲ୍ସ ବି. ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୟୁଡୋରା ବ୍ରାଉନ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ଦିବସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖକୁ ବାଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ୧୮୪୨ ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ଡକ୍ଟର କ୍ରାଫୋର୍ଡ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚେତକକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ, ୧୯୯୧ ମସିହାରେ, ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ?
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାନାଡାରେ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁକ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚୀନରେ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଦେଶ ମେ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ 2026 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ’ଣ?
ଏହି ବର୍ଷ, ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ 2026 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି "Behind the Mask: Who Heals the Healers?" ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା, ନିରନ୍ତର ଚାପ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।