Add Zee Business As A Preferred Source
App

National Doctor's Day: ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଡେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ

National Doctor's Day: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1 ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସେହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍। ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ 2026 ର ଥିମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ଇତିହାସ କ’ଣ? କିଏ ଏହି ଡ. ରାୟ ?

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:33 PM IST
National Doctor's Day: ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଡେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର
FIFA 20261 hr ago
2
Top 10 News Headlines Odisha2 hrs ago
3
July 1 oil Price3 hrs ago
4
Coaching Center building Collapsed3 hrs ago
5
LPG gas price2:35 AM IST