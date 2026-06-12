Odisha News: (ସମ୍ବଲପୁର) ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ-: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଠାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଠାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଓ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ରେ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମେଇବା ଆମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ରେ ସଚେତନତା ରଥ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ରେଢ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ, ସମ୍ବଲପୁର ମହେଶ୍ୱର ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଜିତ ସାହୁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ମଙ୍ଗଳ) ପୁଷ୍ପା ମିଂଜ଼, ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ; ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଡ଼. ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚିବ, ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ରୋଜାଲିନ ତିର୍କୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା, ଏଡ୍ ଏଟ୍ ଏକ୍ସନ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ର ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଉମାଶଙ୍କର ଜେନା, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାକୁଡ଼ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।