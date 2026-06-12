Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ, ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ, ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Odisha News: ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ରେ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମେଇବା ଆମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ରେ ସଚେତନତା ରଥ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ରେଢ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

Written ByAjay Kumar NathEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 12, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:58 PM IST
Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ, ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
Odia News1 hr ago
2
FIFA World Cup2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Agson Global Loan Default3 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago