/Tokenization Explained: ଘରଠାରୁ ବଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ବ୍ଲକଚେନ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ?

Tokenization Explained: ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ରେଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସଫା କରୁଥିବା ଏକ ବଜାର ପାଇଁ,ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଇ-ସୂତ୍ର ଏବଂ ବ୍ଲକମେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସହ-ଉପସ୍ଥାପିତ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ରେ, ଦେଶର ଅର୍ଥ, ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତାମାନେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଯାହା ଫିନଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ସାଇଡବାରରୁ ବୋର୍ଡରୁମ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି: କ’ଣ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଭାରତରେ ବଣ୍ଡ କିପରି ଜାରି, ସ୍ଥିର ଏବଂ ମାଲିକାନା କରାଯାଏ ତାହା ପୁନଃୱାଇର୍ କରିପାରିବ?
କାହିଁକି ବଣ୍ଡ ବଜାରକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ?
ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ବଜାର ଅଧିକାଂଶ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼,କିନ୍ତୁ ଏହା ଲିଗାସି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉଚ୍ଚ ଟିକେଟ ଆକାର ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ତରଳତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ବଡ଼, ଅପରିଷ୍କାର ବଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଂସ୍ଥାଗତ ଧାରକଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାଏ; ଖୁଚୁରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପତଳା; ଏବଂ ସମାଧାନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ଯୋଡନ୍ତି।ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏହା ବଜାରକୁ ଗଭୀର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଘୃଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟାମକ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଟୋକନାଇଜେସନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରେ
ଏହାର ମୂଳତଃ, ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ଲକଚେନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟୋକନ୍ ଜାରି କରିବା ଯାହା ଏକ ବଣ୍ଡରେ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସେୟାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଲେଜରରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମା - ସ୍ୱୟଂ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୋଡ୍ - ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ, ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରେ।
ଟୋକନାଇଜେସନ ସ୍କେଲ୍ ହେଲେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ:
-: ପ୍ରବେଶ। ବଡ଼-ଟିକେଟ ବଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଖୁଚୁରା ଏବଂ ଛୋଟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପୁଞ୍ଜିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାରିକାରୀ ଏବଂ ଟେନର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଆଣିବାକୁ ଦିଏ - ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନିମ୍ନ-ଟିକେଟ-ଆକାର ଗଠନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
-: ଗତି। କୁପନ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କାଟି ଦିଏ ଯାହା ଆଜି ଜାରି ଏବଂ ସମାଧାନକୁ ଧୀର କରେ, ଅନ-ଚେନରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ।
-: ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ଲକଚେନ୍ ମାଲିକାନା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଏକ ସମୟ-ଷ୍ଟାମ୍ପଯୁକ୍ତ, କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ - ଏକ ପେପର୍ ଟ୍ରେଲ୍ ନିୟାମକ, ଜାରିକାରୀ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଏହା KYC-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ SEBI ଏବଂ RBI ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାଳନକାରୀ ହେପାଜତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
-: ଜାରି କରିବାର ଅର୍ଥନୀତି। କମ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସମାଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛୋଟ-ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଜାରିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ବଜାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ।
ନିୟାମକ କ୍ୟାଚ୍: ଏହା କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ: ନିବେଶକ ସୁରକ୍ଷା, ହେପାଜତ ଏବଂ ସମାଧାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତତା, କର ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ ଟୋକନାଇଜଡ୍ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲଟ୍ ରୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର - କିମ୍ବା କି ନାହିଁ। ସେହି ନିୟାମକ ନିଶ୍ଚିତତା ବିନା,ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ସ୍ୟାଣ୍ଡବକ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଛି।
ଶିଖରରେ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଯୁକ୍ତି ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି - UPI, ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଏବଂ ଇ-ରୁପି ପାଇଲଟ୍ - ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ - ଯାହା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି। ଯଦି ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ଲକଚେନ୍ ରେଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଷ୍ଟାକ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ନିୟମାବଳୀ ଗତିଶୀଳ ରହେ, ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଟୋକନାଇଜଡ୍ ବଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ-ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମଡେଲ୍ ନିୟାମକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାମଦାୟକ।
ଜୀ ବ୍ୟବସାୟ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ବୁଧବାର,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥ, ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା। ସେମାନେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ବ୍ଲକଚେନ୍-ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟୋକନ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା।
ସମିଟ୍, ଗ୍ରୀପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋଏକ୍ସଙ୍କ ସହ-ଚାଳିତ ଏବଂ ଆଲ୍ଟ ଡିଆରଏକ୍ସ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବରେ,ଚାରୋଟି ପ୍ୟାନେଲରେ ବିତର୍କ ଗଠନ କରିଥିଲା କୋଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ - ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହା କିପରି ପାରମ୍ପରିକ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ।
ସ୍ୟାଣ୍ଡବକ୍ସ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ -ପାଇଲଟ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ବଜାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟାମକ,ହେଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କୋଡ୍,ସଂଯୋଗ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ -ମାନୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମା କିପରି ଜାରି ଏବଂ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍, ଟୋକନାଇଜ୍ ଲୋକାଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ -ଟୋକନାଇଜେଡ୍ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ନିବେଶ ସ୍ଥିର ଆୟରେ ଖୁଚୁରା ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ