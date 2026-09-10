Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Tokenization Explained: ଘରଠାରୁ ବଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ବ୍ଲକଚେନ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ?

Tokenization Explained: ଘରଠାରୁ ବଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ବ୍ଲକଚେନ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ?

Tokenization Explained: ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ରେଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସଫା କରୁଥିବା ଏକ ବଜାର ପାଇଁ,ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:25 PM IST
Tokenization Explained: ଘରଠାରୁ ବଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ବ୍ଲକଚେନ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Brihanmumbai Municipal Corporation: ବିଏମସିର ମେଗା ବଣ୍ଡ:ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ୯,୫୦୦ କୋଟି
2
3
4
5