Top 10 News: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପାର୍ବଣ ଉପହାର; ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୩ ​​ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:01 PM IST

Top 10 News Headlines 1 October 2025
Top 10 News Headlines 1 October 2025: 1. IMD Issues Red Warning: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଗମ୍ଭୀର ପାଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

2. Odisha CM Visits Durga Puja Pandals: ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନ ମହାନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।

3. Nandankanan Zoological Park Changes Timings: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 

4. DA Hike News: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୩ ​​ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ।

5. Cabinet Approves 57 New Kendriya Vidyalayas: ବୁଧବାର ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୁଧବାର ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟ ₹୧.୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିରେ ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ।

6. Rabi Crops MSP Hike: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବି ଫସଲ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଗହମ ସମେତ କିଛି ଚୟନିତ ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCEA) ୨୦୨୬-୨୭ ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗହମର MSP ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨୫୮୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

7. Sonam Wangchuk wife writes letter to President: ଲଦାଖ ହିଂସା ପରଠାରୁ ଜେଲରେ ଥିବା ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିଠିର କପି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନିଃସର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

8. Putin to Visit India: ଋଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୫-୬ ତାରିଖରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। 

9. Modi-Trump Meeting: ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଦୁଇ ନେତା ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସମ୍ଭବ

10. ICC Women’s World Cup 2025 News: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ରବିବାର (୫ ଅକ୍ଟୋବର) କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। 

