Top 10 News: ସହିଦ ଦିବସରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଭାରତ

ଆଜି ଭାରତ ସହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଜାତିରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ୧୯୪୮ ଆଜିର ଦିନରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜଘାଟରେ ସରକାରୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏନ୍ସିପିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ହୋବେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ େବାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କାରଣ ଏନ୍ସିପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ରହିଥିଲା। ସଂସଦରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଭାସ ଦେଇଛି। ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରଳୀକରଣ ସହ ଅର୍ଥନୀତିକ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏକ ଦେଶ କେବଳ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିକାଶ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ପ୍ରତି ପରିବାରର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଚୟର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାରରେ କଟକଣା ଆସିପାରେ। ଏବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଏପରି କିଛଇ ନୀତି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ନିଶା ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଟକଣା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡ଼ା ଉପରେ ୫୦% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରୁ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ସହ କାନାଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିକ ଧମକ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦% ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶରେ ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରିବ। ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ‘ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍’ ଦେଶର ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏନ୍ଡିଏର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଏନ୍ଡିଏ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇ ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଉଛି ବୋଲି ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ସହାୟତା ନିରନ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି। ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାରଦିନ ସୁନା ଦର ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୁପା ଦର ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୯୫୦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୁପା କିଲୋ ପ୍ରତି ୪ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଦଳିବ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ଏଣିକି ୧୦୯ ଡାଏଲ କରିଲେ ଏହି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ ଦେହକୁ ବୋହିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମିଳୁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।