Top 10 New: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Sudhir Patra Murder: ସୁଧୀର ହତ୍ୟା ମାମଲା, ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା। ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେବେ। ପରିବାରର ଆଉ କେହି ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେପରି କିଛି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
2.West bengal Polls: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ, ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି। ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୧.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ। ୧୪୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟିଂ। କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନର୍ଥ ୨୪ପ୍ରଗଣା ଅଂଚଳରେ ଖରାପ ହୋଇଛି EVM ମେସିନ୍ । ଭୋଟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଲୋକେ ତାତିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
3.Drain Water: ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯୋଜନା। ଜଳସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ବିଶୋଧିତ ଜଳକୁ କୃଷି, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
4.Bombay HC revised order case: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନହାନି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟ ଆଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାକୁ ଅହଂକାରର ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାମଲାକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
5.Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ଏକାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ବିକାଶ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ପ୍ରାୟ ୧,୩୩୦ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମୋଟ ୧୮୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
6.LPG Booking Rule: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତଥାପି, ସରକାର ନିରନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡେନ, ଏଚ୍ପି ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
7.Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଜିଆବାଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିର ନବମ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନିଆଁର ଉଚ୍ଚତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ କଳା ଧୂଆଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯାହା କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଫ୍ଲାଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ତଳେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଟାୱାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବନହାନି ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
8.Odisha News:ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ । ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ନ ଖେଳି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ଭକ୍ତ ନିରାଶ। ସିଂହାରୀ ଓ ଶୁଦ୍ଦୁ ସୁଆରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବନ୍ଦ୍ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା। ଚାପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେବକ ରହିବେ, ତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର।
9.IPL 2026 ର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଲାନପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ପଞ୍ଜାବ ୪ ୱିକେଟରେ ୨୨୨ ରନର ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟରେ ୨୨୮ରନ କରି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ରାଜସ୍ଥାନ କେବଳ ପଞ୍ଜାବକୁ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜୟ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଟପ୍-୩କୁ ଫେରିଛି। ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ନଅଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ବିଜୟ ଏବଂ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜୟ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। SRH ଆଠଟି ମ୍ୟାଚରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ୧୦ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।
10.Ollywood: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ନବେ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ବହୁ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ‘ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।