Top 10 News Headlines Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ମହାନ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ୧୮୬୫ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ‘ସମାଜ’୩ର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜିର ଦିନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ୧୯୫୦ର ଜାନୁୟାରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଊା। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ଆସୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ କେଏମ କରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ। ୧୮୯୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସେନାର କମାଣ ସେ ଜେନେରାଲ ରୟ ବୁଚରଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡେଟା ପ୍ରିଭାସୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡେଟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ତଥା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଅନେଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଆଜି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ଯାଏ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଦଣ୍ଡ, ଟାଟା ପାଓ୍ୱାରର ବିଜୁଳି ଟାରିଫ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇ ସଦନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନୀତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃୟାରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ୫ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜେଇଇ ଆବେଦନ ଖୋଲିବ। ମେ ୪ରୁ ୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଜଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଜେଇଇ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ରାଉରକେଲାରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସରକାର ୩୫୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀ ୩ ଦିନ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ୨୩ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ୫୩୭୦ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।