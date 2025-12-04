Top 10 Z News Odisha Headlines: ଲାଗୁହେବ ନୂଆ ସେସ୍‍, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଣିବେ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍ ଭାରତ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପୁଟିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ରକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଟିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟଅପତି ଭବନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ଠାରେ ମୋଦୀ-ପୁଟିନ ଶୀଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଋଷ ବ୍ୟବସାୟ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭାରତ-ଋଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ୨୦୩୦ ଯାଏ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ବିମାନକର୍ମୀ ଦଳ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫଶି ଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିମନ ବନ୍ଦରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ସମୟର ଦାବି ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ତଥା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଧବାରଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ, ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି, ଗୁଟଖା ପ୍ରଭୃତି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବିଧେୟକକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ବିଧେୟକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ବା ଉପକର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜଗତପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ୫ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କାର୍ ବିରୂପା ନଦୀରେ ପଶିଯିବାରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନଦୀ ଭିତରେ କାର୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଯୁବକ କାର୍ରେ ନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେବୃୟାରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାନୁୟାରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଡମିଟକାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଚୁକ୍ତିଧାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସୀ ସିଲିକନ୍ ଟେକ ଲାବ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସହ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଏଜେନ୍ସୀ ପରୀକ୍ଷା ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏ ବାବଦରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ୨୦ କିମ୍ବା ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ବିଧେୟକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।