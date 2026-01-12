Top 10: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପରରେ ରହିବନି ଆରଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:59 AM IST

  1. ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କଆଜି ୧୬୩ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ପଶ୍ଚିମ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ଯୋଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଆୟୁ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନକୁ ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ  ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
  1. ଆଜି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ପିଏସ୍‍ଏଲ୍‍ଭି ସି ୬୨ ମହାକାଶଯାନର ୬୪ତମ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଏଥିରେ ୧୫ଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହି ମହାକାଶଯାନ ଇଓଏସ୍‍ ଏନ୍‍୧ ଉପଗ୍ରହକୁ ନିଜର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହ ସ୍ପେନର କେଷ୍ଟ୍ରେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ। ଏହା ସହ ଏହି ଉତ୍‍କ୍ଷପଣରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍‍ୱେଷା ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷ ପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
  1. ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ଆର୍‍ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକେଟ ଦର ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ରହିବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ସାମନ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ।  କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକଟ ହିଁ ଏଥିଲାଗି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ ଗୌହାଟିରୁ ହାଓ୍ୱଡ଼ା ଯା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ ହେବ ବୋଲି ରେଳବା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
  1. ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ରାଜଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍‍ସିୟସ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଏଠାରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା।  ଆଜି ସକାଳେ ୧୩.୪ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯.୪ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍‍ସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
  1. ଆଜି ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିନେଇ  ସେ ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ୨୫ ବର୍ଷର କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
  1. ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ୨୫ଟି ଇ ବସ୍‍  ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହ ୬୭୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବା ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ୭୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସଡ଼ସ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
  1. ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡିଜିସିଏ ଟିମ୍‍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନ ଜଲଦା ନିକଟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୨ ଜଣ କ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
  1. ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରି ବୌଦ୍ଧକିର୍ତ୍ତିଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ୧୭ ଦେଶର ୧୮୭୭ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
  1. ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୂଦ ଆଝାର ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ସନ୍ଦହଜନକ ଡ୍ରୋନ ବୁଲୁଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଉଡ଼ାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସେନା ସତର୍କ ରହିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
  1. ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ କଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ୧୩୫୮ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ୨୦୨ ହବ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
