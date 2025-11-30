Advertisement
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

Nov 30, 2025

  1. ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିଲାଗି ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ବାଚସ୍ପତି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ କିପରି ସାଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବାଚସ୍ପତି।

 

  1. ରାଜ୍ୟର ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜମି ବି ନାହିଁ।  ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଉଦବେଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି  ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଘରୋଇ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବି ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।

 

  1. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ୍‍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ରାଜ୍ୟ ତହବିଲକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ବଡ଼ ଅଙ୍କରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥଶ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁହେଉଥିବା ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି  ରାକାଯାଇପାରିଛି।

 

  1. ନ୍ୟାସନାଲ୍‍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୀତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଶଳୟରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ୟୁପିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ କିଣିବା ସମୟ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାରରେ  ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

 

  1. ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍‍ସ ସଚେତନତା ଦିବସ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଡ୍‍ସ୍‍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ପୁଣିଥରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀରୁ ଏ ନେଇ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪୬୨ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୩୫୦ଟି ଏଚ୍‍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି।

 

  1. ବାତ୍ୟା ଡିଟଓ୍ୱାହର ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୫୩ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯୧ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୭୮ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ-ପୁଡୁଚେରୀ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
  2. ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ୫୦% ଟାରିଫ ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ଖସିଛି।  ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗହଣା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେରିକାକୁ  ଗହଣା ଓ ରତ୍ନପଥର ରପ୍ତାନୀ ୭୬% ଖସିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏସୀଆ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଗହଣ କରିଛନ୍ତି।

 

  1. ବିନା ସିମ କାର୍ଡରେ ପଠାଇ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ମେସେଜ୍‍ ।ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‍ ଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପ୍‍ ଏହିଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମେସେଜ୍‍ ପଠାଇବା ଲାଗି ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍‍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

 

  1. ଋଷ୍‍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମୀର ପୁଟିନ ଭାରତଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏଥିଲାଗି ଋଷ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବେ। ପୁଟିନଙ୍କସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର ୪ ଓ ୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଦୀ-ପୁଟିନ ବୈଠକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

 

  1. ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ୩୬୯୪ ଏବଂ ଶିଶୁ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ୨୫୮୫ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
