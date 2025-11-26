Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ, କଂଗ୍ରେସ କରିବ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ୧୯୪୯ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ଆମ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଗତ ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କବଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବି ବିରୋଧୀ ଦନଳ ସମାନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ବାହାରି ସେଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗତ ୮ ମାସ ଭିତରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ କଳାଦାଗ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ୩ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ହିସାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୩୪ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଏବଂ ୯ଟି ଶାବକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଗତବର୍ଷ ୩୦ଟି ମହାବଳ ବାଘ ରହିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବାଘଗଣନା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବନପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରେମକୁମାର ଝା। ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ସେନ୍ୟାର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓ୍ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୪୩୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱରା ୭ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।