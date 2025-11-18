Top 10 Zee News Odisha Headlines| ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁଥିବା ଏହି ସମ୍ମିନଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନିତିଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଗୁରୁବାଦିନ ନିତିଶ କୁମାର ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିହାର ରାଜ୍ୟୃପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ ହେବ। ୩ ହଜାର ୩୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଥିରେ ଓଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ହଳଦୀ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏପରି ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତର ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଆର୍ମୀରେ ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକଭାବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ଫଳରେ କିଛି ବାଟାଲିୟନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ହେବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟାଲିୟନରେ ଆପଣାଯିବ। ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆମେରିକାଠାରୁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବ। ଆବଶ୍ୟକତାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୨.୨ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଗ୍ୟାସ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କିଣିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏଲ୍ପିଜି ଶସ୍ତା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟ ଶଙ୍କର ଋଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ତଥା ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୪-୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକା।ର ଏହିକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ଓ୍ୱାନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛିଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବିକ ପରିବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଏହା ସପ୍ତାହରୁ ଦିନେ ବଦଳରେ ତିନିଦିନ ଚାଲିବ। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ - ରବିବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଚାଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆଖରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ଉଠିଥିବା ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନଗଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।