Top 10 Zee News Odisha Headlines: ବଦଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ, ଭାରତରେ ଇଥିଓପିଆ ଧୂଆ ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ତରରର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଚି। ଏହି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏବେ କମିଶନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ୨ଥର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଗ୍ରୁଜୁଏଟ ଲେଭେଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅନୁରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି କଳିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତିମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୨୯୩ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ନବନିଯୁକ୍ତମାନେ ୧୨ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖରିଫ ଋତୁର ଏହି ଧାନ କିଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ୧୦ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିଲାଗି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ ଲାଗି ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ କୁ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷକରି ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ-କାନାଡ଼ା ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ଦେବା ସହ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ପୁଣି ରାଜନୀତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁର୍ସି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିବା ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଆଶା ମଉଳିବାରୁ ସେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇ କମାଣ୍ଡ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ହେବ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଧ୍ୱଜା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବିନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିଯୁବାଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋର ୫ଟା ବେଳକୁ ଏହି ଦୁରଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିରାକରଣ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ଟିକାର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି। ମୂଷାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଟିକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଟେକ୍ ଇନ୍ଭେନ୍ସନ ଲାଇଫ କେୟାର ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକାର ମାନବ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।