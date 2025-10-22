ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ: ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର

1. ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଫେରାର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶର୍ବଣା ବିବେକ।
2. ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଲାଗି ୫୦ ଲକ୍ଷର ଡୀଲ ହୋଇଥିଲା। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ଶୁଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ବିହାରୀ ଶୁଟର ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ନୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
3. ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଲିସକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମଙ୍କୁଚ ବଳି ପକାଯାଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି।
4. ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ପଛରେ ରାଜନୀତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପୀତବାସ ବିକ୍ରମ ଓ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୀତବାସ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ବିକ୍ରମଙ୍କ ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିୟର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପୀତବାସ।
5. ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ଦୋକାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ଣରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ୧୫ଟି ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
6. ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣକୁ ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତକି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା।
7. ୨୦୨୪ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ୧ ନମ୍ବର ହାଟ ଭୂତଳ ମାର୍କେଟରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା କପଡା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ୧୧ ମାସ ପରେ ୧ ନମ୍ବର ହାଟ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
8. ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଲୁଗାପଟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ ଥିବା ଟିକସକୁ ୫୦%ରୁ ୧୫-୧୬%କୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ବଦଳରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲେ ଏହି ରୂପ ନେଇପାରେ।
9. ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୁଲିସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ବିବାହ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇସି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭ୍ରାଟ।
10. ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୯ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟାଲଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।
