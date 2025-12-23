Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:21 AM IST

Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଜାନୁୟାରୀରେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ଏପ୍ରିଲରୁ ବଢ଼ିବ ଜମିଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
  1. ଆସନ୍ତାକାଲି ଆୟୋଜନ ହେବ ଦୁଇଦିନିଆ ପେସା ମହୋତ୍ସବ। ପେସା ଆଇନ ୧୯୯୬ର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଆଦିବାସୀ ସମପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏହି ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ୭୩ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ ୯ ଏବଂ ୧୧ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାମ ଓ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିଥାଏ।
  2. ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ ଏନ୍‍ଏସି ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।  ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଏନ୍‍ଏସିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ଏହି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।  ସେହିପରି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏନ୍‍ଏସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
  3. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ୪ ମାସ ପରେ ସରକାରୀ କଳ ତତ୍ପର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।  ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନ୍‍ଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି  ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ବିଭାଗ ମୋଡ଼ି ମକଚି ଦେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନାଁ ଭିତରୁ ୨ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ୩ଟି ଏନ୍‍ଏସ୍‍ ନାଁ ଏ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି  ଏନ୍‍ଏସି ତାଲିକାରେ ୧୧ଟି ନୂଆ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।
  4. ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଜିଲ୍ଲାପା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
  5. ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସମାବେଶ ହେବ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍‍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ  କରାଯିବ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
  6. ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାରେ ୪,୩୮,୨୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ବାରା ୨,୫୫,୮୧୭ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସହିତ ₹୨୭,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ୧୫,୯୦୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୯ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ୩୯,୧୩୧ କୋଟିର ଅଧିକ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ୪୦,୪୩୫ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
  7. ଆଜି ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମହୋଇଥିଲା।  ଆଜିର ଦିନକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କ ଅବଦାନ ତଥା କୃଷକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
  8. ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉଦାରୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ତଥା ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଉଓଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୬ ମସିହା ଯାଏ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
  9. ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆବର୍ଷ,  ସ୍ୱମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ବିହୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ଛୁଟିଦିନ ଏହି ମାସରେ ରହିଛି। ଜାନୁୟାରୀ୧, ୨, ୩, ୧୨, ୧୪, ୧୫, ୧୬, ୧୭, ୨୩, ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଦିନ ତାହାକୁ ଜାଣିବାଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ।
  10. ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ସହ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
