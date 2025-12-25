Advertisement
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ସୁଶାସନ ଦିବସ, ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା

ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଦିନକୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଙ୍ଗ

Dec 25, 2025, 08:27 AM IST

Trending Photos

Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ସୁଶାସନ ଦିବସ, ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା
  1. ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଦିନକୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜି ଭାତି, ଉପହାର ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରାଯିବ।
  2. ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୨୪ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତାପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ବାଜପେୟୀ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ, ପରେ ୧୩ ମାସ ଏବଂ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ୫ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।
  3. ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‍ ଟ୍ରକ୍ ସହ ପିଟି ହେବାରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକାର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ହିରିୟୁରଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଲିପର ଆସନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବସଟି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଶିବମୋଗା ଯାଉଥିଲା। ୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଡେଇ ପଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
  4. ଦେଶରେ ନୂଆ ବିମାନଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ବିମାନ ଚଳାଇବେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଏକତ୍ୱବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ଏୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନି କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ ହେଲେ ଦେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ହେବ।  
  5. ରୂପା ଦର ଦିନକରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଗଲା ୧୦ ଦିନରେ ୪୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବେ କିଲୋ ପିଛା ରୂପା ଦର ୨ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୂ ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିବେଶକ ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି ଧାତୁରେ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
  6. ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକିଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଧାନ କିଣା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
  7. ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏହା ଧନୁଯାତ୍ରାର ୭୮ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ୧୧ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଜଚାଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂସ ବଧ ଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
  8. ଏକବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇୋ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଫେଇକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି।
  9. ରାଜ୍ୟରେ ୪୯୧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଗି ନୂତନ ଗୃହ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୧ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି।
  10. ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ ସେବା। ୧୧ ମାସ ପରେ ଏହି ସେବାକୁ ଆରମ୍ଭ  କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୩ ରାଉଣ୍ଡରେ ୭ଶହରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
