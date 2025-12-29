Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:23 AM IST

Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ପୁଣି ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ୟୁଜିସି ନେଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା
  1. ଆଜି ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍‍ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୧୮୯୦ ମସିହାର ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିଚାର ଓ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
  2. ଆଜି ଭେଟେରାନ୍‍ ବଲିଉଡ୍‍ ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୧୯୪୨ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁପର ଷ୍ଟାର ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଖାନ୍ନା ସିନେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ଓ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ବି ପାଲଟିଥିଲେ।
  3. ଭାରତରେ ସାଂଗଠନିକ ରାଜନୀତିର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପୟଥମ ଭସଭାପତି ଭାବେ ସେ ଦେଶକୁ ଏକ ରାଜନୀତିକ ସଂଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ।
  4. ଆସନ୍ତା ୩୧ରେ ହେବ ୟୁଜିସି ନେଟ୍‍ । ୮୫ଟି ବିଷୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁୟାରୀ ୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ।
  5. ରାଜ୍ୟ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ପୂର୍ବରରୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହାକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରରି ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ୪୭ ହଜାର ୭୦୪ ଜଣ ଉପକୃତ ହେବେ।
  6. ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ମେ ମାସରେ ହେବ ଅଣ୍ଡଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା । ୧୩ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
  7. ପୁରୀରେ ନୂଆବର୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ଣ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଧ୍ୱଜା ଲାଗିର ରସିଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଚୂନରା ସେବକମାନେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବେ। ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ ଧ୍ୱଜା ଲାଗି। ପୂର୍ବରୂ ଅପରାହ୍ଣ ୫ଟାରେ ଧ୍ୱଜା ଲାଗି ହେଉଥିଲା।
  8. ରାଜ୍ୟରେ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ରାଜନୀତି ପୁଣିଥରେ ଫେରିଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିଗମର ସଭାପତି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜନୀତିକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଅନେକଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଥିଲାଗି ନୂଆବର୍ଷକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
  9. କଟକରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶୀଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରୀରେ ଏଭଳି ମେଳି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦଳରେ ଦକ୍ଷ ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
  10. ଅପରେସନ୍‍ ସିନ୍ଦୂରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ୍‍କୀ ବାତ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାମ୍ଭିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟର ବାତାବରଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାକ୍‍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସିଫଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ।
